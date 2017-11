Le tueur psychopathe américain Charles Manson meurt à l'âge de 83 ans!

Cet homme né le 12 novembre 1934 à Cincinnati (Ohio) était probablement le criminel américain le plus connu encore en vie.

La vie de Manson pourrait ressembler au pire de vos cauchemars. Elle est faite de vols, de violence, de mensonges et de meurtres. Le 25 janvier 1971, à la suite du plus long et du plus coûteux procès de l’histoire judiciaire des États-Unis, il est déclaré coupable d’avoir commandité au moins huit assassinats durant l’été 1969. Le 29 mars 1971, il est condamné à la peine de mort… mais, chanceux, cette sentence est commuée en une peine de prison à vie après l’annulation par la Cour suprême des peines capitales jugées avant 1972.

Depuis plus de 46 ans, Manson était donc en prison. Le 9 août 1969, quelques membres de sa secte qu’il appelle «la famille» pénètrent dans la maison de Sharon Tate, l’épouse du cinéaste Roman Polanski. Le couple habite au 10.050 Cielo Drive, près de Berverly Hills. Charles «Tex» Watson, Patricia Krenwinkel et Susan Atkins tuent sauvagement la jeune femme enceinte de huit mois et demi. Quatre autres personnes sont encore retrouvées mortes dans la maison: Abigail Folger, Jay Sebring, Wojciech Frykowski et Steven Parent. Les policiers retrouveront le mot «pig» («cochon») écrit avec le sang de Sharon Tate sur la porte d’entrée!

Sur le dos des noirs

Le lendemain, le même Tex Watson, Leslie van Houten et Patricia Krenwinkel remettent cela en assassinant un riche couple de Los Angeles, les LaBianca. Trois autres membres de «la famille» de Manson (Marie Brunner, Susan Atkins et Bobby Beausoleil) sont aussi responsables du meurtre, le 25 juillet 1969, d’un professeur de musique, Gary Hinman, que Manson voulait voler.

Cette secte vivait tantôt dans des ranches, tantôt dans une grotte de la vallée de la Mort. Pour louer les ranches, les vieux propriétaires se faisaient payer en nature par les jeunes femmes de la secte qui étaient devenues des esclaves sexuelles. Bien qu’il n’ait jamais été présent lors des assassinats, Manson a donc été reconnu coupable de les avoir planifiés. L’homme, dans son délire mystique, associait dans son discours des paroles de la Bible et des textes de… l’album blanc des Beatles.

Il avait conçu une prophétie selon laquelle les Noirs allaient prendre le pouvoir sur les Blancs. Ces meurtres perpétrés dans les beaux quartiers de L.A. devaient faire penser qu’ils avaient été commis par des Noirs. Dans sa prophétie, Manson expliquait qu’une fois au pouvoir, les Noirs, incapables de contrôler le monde, se tourneraient ensuite vers lui et sa secte pour suivre ses conseils.

Sa vie en photos

Charles Manson à l’âge de 5 ans. Juste avant son entrée à l’école élémentaire. Il sera renvoyé à l’âge de 12 ans.

En prison, pour ne pas être ennuyé, il se fait passer pour fou. À sa sortie, il découvre un nouveau monde en partant vivre sur la côte Ouest: celui des hippies.

Il crée sa propre secte. Faite de nombreuses jeunes esclaves sexuelles, il la fait vivre dans des ranches ou bien dans cette grotte située dans la vallée de la mort.

Sharon Tate a été assassinée, la police a découvert sur les lieux le mot PIG écrit sur la porte avec son sang.

Son procès sera le plus long et le plus coûteux de toute l’histoire judiciaire des États-Unis. Au premier jour, il arrive avec une croix sur le front

Susan Atkins, Patricia Krenwinkel et Leslie van Houten ont toutes les trois été condamnées à la perpétuité pour le meurtre de Sharon Tate

Charles Manson a failli se marier une deuxième fois en 2013 avec une certaine Afton Elaine Burton (25 ans à l’époque).