Une collision entre un train et une voiture s’est produite dimanche matin à un passage à niveau à Zillebeke (Flandre-Occidentale), a indiqué le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire Infrabel. Madeleine, 68 ans, et sa petite-fille Amélie, 9 ans, ont perdu la vie dans l’accident.

L’accident a eu lieu peu avant 10h30 dimanche matin. D’après les premières constatations, le passage à niveau était fermé. Les barrières étaient abaissées et la lumière était rouge, selon Infrabel. Il est possible que la conductrice du véhicule ait été éblouie par le soleil. Les deux passagers de la voiture ont perdu la vie dans la collision. La trentaine de passagers du train accidenté sont, eux, tous sains et saufs. Ceux-ci ont été évacués via un service de bus.

« J’espère qu’elles sont mortes sur le coup », explique ce lundi Dieter Claus, le papa d’Amélie, dans les colonnes de Het Laatste Nieuws. « Je n’arrive pas à croire qu’Amélie est décédée. » Samedi, il a entendu sa fille une dernière fois. « Elle m’avait envoyé un sms pour me dire que son contrôle à l’école s’était bien passé. Elle avait eu 10 sur 10. » Le papa est désormais dévasté.

« C'est un accident regrettable mais nous voulons insister encore une fois sur le respect des règles de circulation et à faire preuve d'une prudence constante à l'approche d'un passage à niveau », souligne M. Petit.