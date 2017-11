Mauvaise nouvelle: les tarifs des autoroutes en France vont augmenter!

Les tarifs des péages d’autoroutes vont augmenter de 1,03 à 2,04% selon les réseaux à partir du 1er février 2018, soit sensiblement plus qu’en 2016 et 2017, années où la hausse moyenne avait été limitée à 1%, affirme Le Journal du Dimanche (JDD).

«Ce n’est pas une décision nouvelle», a indiqué un porte-parole du ministère des Transports dans un commentaire à l’AFP. «Il s’agit de l’application de l’inflation et des contrats conclus depuis plusieurs années entre l’Etat et les sociétés concessionnaires.»

Les chiffres avancés par le JDD, qui varient en fonction des réseaux des sociétés autoroutières et des travaux à y effectuer, devraient être présentés jeudi par le ministère des Transports au comité des usagers.

Ce comité regroupe des associations comme 40 Millions d’automobilistes, les fédérations de transporteurs routiers FNTR et OTRE, des représentants de l’Etat et des élus.

Le JDD ne précise pas ses sources mais cite un document qu’il dit s’être procuré, sans donner plus de détails.

Le pourcentage de hausse des tarifs prend en compte diverses composantes, comme le niveau de l’inflation, l’augmentation de la redevance domaniale (pour le financement d’infrastructures de transport) et les travaux non prévus dans les contrats des sociétés concessionnaires.

Fin 2014, la ministre de l’Ecologie Ségolène Royal était montée au créneau après un rapport de l’Autorité de la concurrence qui faisait état de la «rente» des sociétés autoroutières depuis la privatisation de 2006, un calcul contesté par les intéressées qui avaient répliqué en mettant en avant les investissements réalisés dans le réseau. Au plus fort de la crise, une résiliation pure et simple des contrats de concession avait même été évoquée.

Un accord entre l’Etat et les concessionnaires avait mis fin à la polémique en septembre 2015 avec le lancement d’un plan de relance autoroutier de 3,2 milliards d’euros qui prévoyait des hausses de péage sur les années suivantes, et un allongement des concessions.

En janvier 2017, le gouvernement et les sociétés autoroutières se sont entendus sur un plan d’investissements supplémentaire de 803,5 millions d’euros dans les autoroutes qui prévoit 57 opérations (aménagement d’échangeurs, travaux d’amélioration environnementale, etc) sur le réseau, financé par des hausses des péages (comprises entre 0,1 et 0,4% par an de 2019 jusqu’en 2021) et par des subventions des collectivités locales.