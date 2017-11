Dans nos éditions de ce lundi, l’ancien juge Christian Panier, qui a déjà hébergé Michelle Martin, explique qu’il aurait, à la place des parents des victimes, accordé le pardon à Marc Dutroux. Des propos chocs qui n’ont pas laissé Jean-Denis Lejeune indifférent.

Dans une publication Facebook, le papa de Julie, qui a été torturée et tuée il y a plus de 20 ans par Marc Dutroux, a en effet réagi rapidement aux déclarations de l’ancien juge : « Sachez que je n’ai pas de conseil à recevoir de votre part », explique-t-il notamment. Avant de poursuivre : « JAMAIS je ne pardonnerai ce que Michelle Martin, Dutroux et autres ont fait subir à ma fille […] La gravité des faits fait que c’est pas possible de pardonner… ce n’est pas un accident ».

Et concernant la « réinsertion des détenus » dont parle Christian Panier, Jean-Denis Lejeune ne passe pas par quatre chemins : « La prison ferme n’est pas une solution pour ces personnages… seule la mort est une solution ».

Découvrez ci-dessous la publication de Jean-Denis Lejeune.