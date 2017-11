Proximus:des milliers de foyers coupés du monde après un sabotage

Dans la nuit de samedi à dimanche, une panne a été signalée sur le réseau Proximus. Il s’agirait d’un acte de vandalisme. Les clients de six communes en province de Namur, Hainaut et Brabant Wallon ont été touchés.

Dimanche matin, une dizaine de milliers de clients Proximus se trouvant dans les provinces de Namur et de Hainaut se sont réveillés sans aucune connexion via la b-box de Proximus (TV – Internet – Téléphone) et plus aucune connexion mobile. Bref, ils se sont réveillés coupés du monde et sans leurs repères habituels.

Nous avons recueilli le témoignage d’un indépendant, Rudi. Il devait introduire la matinée une série de contrats pour sa boîte. Il a perdu sa journée. Un de nos correspondants a dû sortir de sa commune afin de pouvoir nous contacter. Les journalistes de notre édition Sambre-et-Meuse de la Nouvelle Gazette se sont rendus dans nos locaux carolos afin de pouvoir travailler.

Les commerçants ouverts ce dimanche, ont subi les conséquences de l’incident. On peut penser aux pompes à essence, boulangeries, pharmacies de garde, banques et nightshops. Le réseau bancontact aurait aussi été compromis.

Les communes de Fleurus, Jemeppe-sur-Sambre, Mellet, Sambreville, Sombreffe et Tilly ont été davantage touchées. Tandis que de nombreuses autres entités comme Thuin ou Gilly ont aussi été impactées au niveau de l’internet fixe.

La raison ? Des câbles sectionnés à Gosselies et Tamines.

« À minuit, notre système de contrôle à Bruxelles a émis des alertes concernant les régions de Gosselies et Tamines. Des techniciens ont alors été dépêchés sur place et ont constaté que plusieurs câbles en cuivre et en fibre optique avaient été sectionnés par pur vandalisme, à l’intérieur de nos bâtiments », explique le porte-parole de Proximus.

C’est à l’avant du bâtiment, près des cabines situées sur les Faubourgs de Charleroi à Gosselies, que les coupables ont agi. Un tuyau dans lequel se trouvaient les câbles et nettement coupé. Très clairement, on s’aperçoit que tout cela a été fait proprement. À Tamines, les choses ont été nettement plus loin.

Des personnes se sont carrément introduites par effraction dans un bâtiment Proximus, rue Saint-Jean. Ils sont entrés par les soupiraux et ont fracturé plusieurs portes afin d’accéder aux câbles de cuivre et à la fibre optique. Ils ont tout coupé. Selon nos informations, les coupables n’y ont pas été à l’aveuglette : ils savaient parfaitement comment procéder.

La police a été appelée pour constater l’effraction. Elle a investi les lieux. Selon elle, il s’agit d’un acte de pur vandalisme.

L’intention de mettre des alarmes hors circuit n’est pas écartée, même si aucun cambriolage lié à cette affaire n’a été constaté ce week-end. Une enquête a été ouverte.

Olivier Sion, le responsable réseaux était sur place. « Nous faisons au plus vite pour réparer. Une équipe de jointeurs s’affaire déjà à la tâche. Elle a dû identifier et commencer à raccommoder les câbles. La fibre optique (internet) sera normalement réparée dans la journée. Pour les câbles en cuivre, ça prendra plus de temps. Les techniciens auront sûrement besoin de la journée voire plus. »

Vers 22h

Ce n’est que vers 13h que les connexions internet de clients Proximus de diverses communes situées dans la province de Hainaut ont été rétablies. Néanmoins, à l’heure d’écrire ces lignes, les habitants de Fleurus, Jemeppe-sur-Sambre, Mellet, Sambreville, Sombreffe et Tilly sont eux toujours privés de connexions téléphoniques (fixe et mobile), d’internet ainsi que de télévision.

« On fait tout notre possible pour réparer au plus vite la panne et limiter au maximum les désagréments pour nos clients », indique le porte-parole. Celui-ci précise que les techniciens étaient à pied d’œuvre depuis tôt dimanche matin. « Nous espérons que la grande majorité des problèmes sera réglée d’ici 22h00. »

Affaire à suivre…