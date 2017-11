La bière de Botrange enfin disponible

Les bières, et plus particulièrement les bières de Noël, étaient mises à l’honneur ce week-end, Cour Fischer à Verviers.

Onze brasseries avaient fait le déplacement depuis les quatre coins de la Belgique pour faire découvrir leur brune épicée. Un breuvage que les amateurs de bière aiment déguster en cette période hivernale. « Généralement, la bière de Noël est brune et un travail particulier a été effectué sur les épices comme la cannelle, la réglisse », explique Marc Laitem, un des organisateurs du festival.

Si les bières de Noël et les bières dites d’hiver, rencontrent un tel succès en cette période, c’est parce qu’elles sont un peu plus corsées en alcool. À côté bières traditionnelles comme la Val-Dieu, la Chimay, la Moinette, ou la Kasteel, la star du week-end, était la Peak Beer brassée à Waimes, entre Sourbrodt et le Signal de Botrange.

Elle faisait en effet sa toute première apparition. Et pour une première sortie, on peut clairement parler d’un beau succès. « En une soirée, on avait déjà écoulé le stock prévu pour les trois jours du festival. Mais on a été se réapprovisionner à la brasserie », se réjouit Thomas Pleyers, un des fondateurs de la brasserie. S’il a fallu attendre ce festival pour la déguster, c’est que la Peak Beer s’est fait attendre. « On travaille sur le produit depuis environ deux ans. Mais comme elle était encore en fermentation, c’était la première opportunité de la faire découvrir ».

Outre le fait d’être brassée près du point culminant du royaume, l’autre caractéristique de cette bière, c’est qu’elle est produite avec des ingrédients 100 % naturels. « On n’y ajoute aucun sucre ni arôme », assure Thomas Pleyers, qui insiste sur la qualité de l’eau de source des Hautes Fagnes, composante principale de cette bière. « Nous proposons quatre produits : une bière blonde, une brune dite aussi Winter Edition, une triple et enfin une bière à la myrtille, le fruit typique des Hautes Fagnes ».

La blonde, que nous avons eu l’occasion de goûter, est très agréable en bouche, sans amertume. On y retrouve même des notes d’agrumes.

Si les travaux de la brasserie sont en phase d’achèvement, Thomas Pleyers et Martin, le brasseur à l’origine de ce projet, espèrent qu’elle pourra ouvrir ses portes d’ici la fin de l’année. « En plus de la brasserie, nous proposerons un espace de dégustation-restaurant, où l’on retrouvera nos produits qui seront associés à des plats, mais aussi de la cuisine à la bière. On proposera également des visites des lieux ainsi que des balades dans les Hautes Fagnes », ajoute Thomas Pleyers.

En 2018, pas moins de 700 hectolitres, soit 70.000 litres de Peak Beer, devraient être produits.