Invité de l’émission « 20h30 le dimanche », Michel Sardou a évoqué son « meilleur ennemi » : Johnny Hallyday. Et si les deux chanteurs sont en dispute, Sardou a rendu un réel hommage au courage de Johnny dans son combat contre la maladie. Des mots élégants…

« J’aimerais dire plus qu’un mot. Je trouve qu’il a un sacré courage quoi ! Un vrai courage. Parce qu’il a été jusqu’au bout de la tournée des Vieilles Canailles. Il n’était pas très bien. Pas sur scène, mais intérieurement. Et là, j’apprends qu’il manque de souffle. Et il sort. Il se bat quoi. Ça ne m’étonne pas de lui. »

Un véritable hommage à la star. Or, Michel Sardou et Johnny Hallyday, autrefois amis sont en dispute. Le roi du rock français n’avait pas apprécié une petite phrase prononcée par Michel Sardou durant un concert où Hallyday s’était rendu avec sa fille : « Johnny est venu avec sa Viet Cong »…