Affaire Maëlys: la mère de la fillette peut compter sur la solidarité de ses collègues

Trois mois. Cela fera bientôt trois mois que la petite Maëlys a disparu et que les chances de retrouver vivante la fillette de 9 ans s’amenuisent chaque jour un peu plus. Dans cette période difficile, les parents de Maëlys peuvent au moins compter sur la solidarité des autres.

Alors qu’une cagnotte a été lancée via la plateforme Leetchi et que, aux dernières nouvelles, plus de 60.000 euros avaient déjà été versés, la mère de la petite a également appris que ses collègues se mobilisaient pour elle. Infirmière à l’hôpital de Pontarlier, dans le Doubs, elle devrait voir son salaire diminuer dès le mois prochain. Et ce car « les employés ne peuvent pas s’absenter plus de trois mois sans quoi leur salaire diminue, quelle que soit la cause de l’absence », a expliqué Lydie Lefebvre, déléguée syndicale au centre hospitalier intercommunal à nos confrères de France Bleu Besançon.

Depuis la disparition de sa fille, la mère de Maëlys ne va plus au boulot et reste avec ses proches. Mais pour qu’elle n’ait pas à se soucier de sa situation professionnelle, des représentants du personnel ont proposé que chacun des employés de l’établissement puisse offrir anonymement des heures de travail ou des RTT à Jennifer de Araujo. « C’est la seule façon qu’on a de l’aider. Si chacun donne ne serait-ce qu’une heure, on ne sera pas loin d’une année de travail ».

Maëlys a disparu dans la nuit du 26 au 27 août dernier, lors d’un mariage. Un suspect de 34 ans a été interpellé et mis en examen pour enlèvement et séquestration, mais il refuse de s’exprimer et l’enquête peine à avancer.