Il avait frappé son fils parce qu'il pleurait durant une partie de FIFA: 10 ans de prison ferme!

Bram L., un Belge de 21 ans, vient d’être condamné à 10 ans de prison ferme pour avoir frappé à plusieurs reprises son enfant de 2 mois. Et ce, à chaque fois, quand la mère du bambin était partie ou dormait : « Je remarquais qu’il avait des hématomes ou des blessures, mais Bram avait toujours une explication à tout », avait expliqué la mère de Dilano à la police.

C’est début août 2016 que Dilano a été pour la première fois victime de violence de la part de son père. Bram avait alors agrippé son fils si fort qu’il en a gardé des blessures. Quelques jours plus tard, le bambin se retrouvait avec un œil au beurre noir, « à cause d’un coup contre un meuble de la cuisine », selon son père. Le 4 septembre dernier, cela a été encore plus loin. Dilano pleurait pour avoir son biberon, mais le père jouait à FIFA. Agacé, il a alors violemment frappé son fils pour qu’il se taise.

Résultat : 12 fractures au niveau du crâne, et la partie gauche du cerveau du petit « écrasée ». La mère dormait alors dans la chambre à côté. Quand elle s’est réveillée, elle a remarqué que son fils ne bougeait presque plus. Très vite emmené à l’hôpital, Dilano n’avait que peu de chance de survivre. Heureusement, grâce au travail des médecins, il va s’en sortir, mais ne sera plus jamais le même. Toute sa vie, il aura besoin de soutien, tant physique que mental.