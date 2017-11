Ans: trois ans requis contre un restaurateur violent

Une peine de trois ans de prison a été requise au tribunal correctionnel de Liège à l'encontre d'un Ansois d'une bonne vingtaine d'années poursuivi pour deux scènes de grande violence.

La première avait eu lieu à Liège en décembre 2014. Le prévenu discutait avec une de ses connaissances à un arrêt de bus. Cette personne lui devait 20 euros, mais elle estimait que cette dette n'avait plus lieu d'être. Furieux qu'on lui tienne tête, il avait attrapé une barre de fer sur un chantier proche et l'avait utilisée pour frapper sa victime, qui avait placé son bras au-dessus de la tête pour se protéger. Le radius et le cubitus de ce bras avaient été cassés ; au deuxième coup de barre de fer, la victime avait utilisé l'autre main pour se protéger et celle-ci avait également été brisée. Les blessures avaient nécessité plusieurs opérations et le préjudice est estimé à 20.000 euros.

La scène n'est pas restée un « accident de parcours », a relevé le ministère public. Huit mois plus tard, un jeune homme et deux copines revenaient à pied des festivités du 15 août. A hauteur du boulevard Piercot, ils avaient été surpris par un véhicule circulant à très grande vitesse et en sens inverse, qui avait failli les percuter. Choqué, le jeune homme avait lancé sa cannette d’Ice Tea sur la voiture, sans que cela ne cause de dommage au véhicule. Le prévenu, qui conduisait, avait freiné brusquement puis il était sorti pour asséner un coup de poing au visage du jeune, qui s’était effondré. Les deux personnes qui l’accompagnaient en voiture, restées non identifiées car il a toujours refusé d’en livrer les noms, étaient ensuite intervenues pour le rouer de coups de pieds. Il souffrait d’une fracture du nez et de multiples hématomes qui l’avaient empêché pendant un mois de se rendre à l’école et d’exercer son job d’étudiant.

La défense a expliqué que le prévenu avait repris un restaurant avec son père et semblait assagi. Il n’a cependant pas fait le déplacement jusqu’au palais pour venir s’expliquer. Le jugement sera prononcé en décembre.