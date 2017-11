Grosse nuit de contrôles par la police boraines: 8 retraits de permis et 42 p.-v. rédigés!

Le service circulation routière de la police Boraine a mené un contrôle dans la nuit de samedi à dimanche en collaboration avec des représentants du service des Taxes de la Région Wallonne. Pas moins de 133 véhicules ont été contrôlés, 42 procès-verbaux ont été rédigés et plus de 10.000 euros en amendes diverses ont été récupérés.

Le dispositif mis en place par la police Boraine entre samedi 20 heures et dimanche 4 heures du matin s’est placé à trois endroits différents. Au total, 133 véhicules ont contrôlés, 141 personnes ont été soumises au test d’haleine: six d’entre elles étaient en «alerte» alcoolémie, 14 positives. Quatre conducteurs ont par ailleurs été soumis au test de drogue salivaire et sanguin.

Les policiers borains ont procédé à huit retraits immédiats du permis de conduire pour une durée minimale de 15 jours, dix permis ont été retenus pour six heures, six pour trois heures. 42 procès-verbaux ont été rédigés, notamment pour possession d’arme prohibée, possession de stupéfiants, et consommation de stupéfiants au volant. Quatre véhicules ont été saisis dont deux pour défaut d’assurance. Le service des Taxes a, quant à lui, récupéré 10.285 euros en amendes diverses.