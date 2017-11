Assises du Brabant wallon: l'avocat général réclame 27 ans de prison contre Hassen Ben Ammar

L’avocat général a demandé lundi aux jurés de ne reconnaitre aucune circonstance atténuante à l’accusé, ce qui implique de maintenir la peine dans une fourchette située entre 20 et 35 ans. Yves Moreau a souligné plusieurs éléments, dont la gravité du crime commis et le fait d’avoir privé de son propre fils de sa maman. L’accusé a également empêché sa belle-mère de vieillir en compagnie de sa fille. Et, pour l’avocat général, comme rien ne justifiait les actes de l’accusé, cette violence déployée par Hassen Ben Ammar pour tuer son épouse et grièvement blesser sa belle-mère était gratuite.

Yves Moreau a également pointé un manque de regrets, en tout cas sincères, dans le chef de l’accusé, alors que celui-ci a indiqué lors du procès qu’il s’excusait et espérait qu’on allait lui pardonner. «Comment voulez-vous avoir des regrets sincères quand vous mentez encore sur les raisons de la dispute qui a mené à ce drame ? Aussi longtemps qu’il n’aura pas livré la vérité sur la raison pour laquelle il a tué Delphine Purnelle, on ne pourra pas croire ses regrets: mentir ou regretter, il faut choisir parce que les deux en même temps, c’est incompatible!», s’est-il exclamé.

L’avocat général a estimé que l’attitude du prévenu, qui a menti aux jurés à plusieurs reprises et l’a reconnu, a été scandaleuse tant durant l’enquête que pendant le procès. «Il a joué avec vos pieds comme ce n’est pas permis, j’ose espérer que vous n’allez pas le récompenser pour cela. Notamment par équité pour les autres accusés du pays qui, eux, disent la vérité», a-t-il dit.

Pour Yves Moreau, 27 ans de réclusion est «acceptable pour tout un chacun» et constitue une peine cohérente. «Monsieur Ben Ammar, lorsque vous sortirez un jour de prison, la société qui vous punit aujourd’hui vous reprendra en son sein. L’occasion vous sera donnée de prouver que vous valez mieux que la place que vous occupez aujourd’hui dans le box. Préparez-vous. A vous, la vie peut encore apporter de belles choses. Pour d’autres, c’est fini», a conclu l’avocat général.