François Hollande en visite à Molenbeek, aux côtés de Charles Michel! (vidéo)

L’exposition «Traits d’union: Le vivre ensemble en dessins de presse» s’est ouverte ce samedi au Château du Karreveld à Molenbeek-Saint-Jean. Elle est accessible gratuitement jusqu’au 30 novembre. Elle a été conçue par Jean Plantu, cartooniste du journal Le Monde et président de l’association Cartooning for Peace, traite du vivre ensemble et de la liberté d’expression. «Aujourd’hui plus que jamais notre société est en pleine mutation: migrations, chocs culturels, nouvelles technologies, difficultés dans le langage interreligieux, sécurité, identité, pollution sonore et environnementale ne cessent de forger notre quotidien et suscitent le questionnement dans l’esprit de tout un chacun», estime Plantu. «Citoyens du monde, les dessinateurs de l’association internationale Cartooning for Peace proposent à travers 80 dessins, une relecture inédite du vivre ensemble».

Les 80 dessins ont été sélectionnés avec une vingtaine de jeunes de l’atelier ciné-photos de la Maison des Cultures de Molenbeek-Saint-Jean. Ils sont l’oeuvre de Plantu et des dessinateurs belges Cécile Bertrand, Philippe Geluck Pierre Krol, mais aussi du caricaturiste syrien Hossam Al Saadi, réfugié politique en Belgique, de Michel Kichka, un des représentants les plus connus de la caricature israélienne, et de Nadia Khiari, créatrice du chat Willis from Tunis, né pour témoigner de la révolution de Jasmin.