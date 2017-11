La Winter Terrasse revient à l'Hôtel Verviers avec des nouveautés (+ vidéo)

Rédaction en ligne

Après une première édition pleinement réussie l’année dernière, la Winter Terrasse sera de retour à l’Hôtel Verviers entre ce jeudi 23 novembre et le 30 décembre prochains. Avec un décor extérieur fortement revu et des nouveautés, cet événement chic et hype sera idéal pour passer une bonne soirée apéro entre amis dans un cadre convivial et sympa. Le tout dans une ambiance de Noël.