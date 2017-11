Brussels Beer Challenge: la Belgique et les Etats-Unis grands vainqueurs du concours!

Nos brasseries s’imposent généralement dans les styles qui ont fait la réputation de la bière belge, à l’instar des triples, catégorie où les trois médailles sont allées à des breuvages nationaux: Rangsken (or, brassée pour Den Houten Molen), La Guillotine (argent, Huyghe à Melle) et Tripel Kanunnik (bronze, Wilderen). La Wallonie, qui comptait un nombre record de bières inscrites, voit ses efforts récompensés. Cinq bières wallonnes ont empoché une médaille d’or et la Gueuze à l’ancienne de la gueuzerie Tilquin repart avec le titre de Révélation européenne du concours. La Révélation sur l’ensemble de la compétition est la Feral Vinifera, que l’on doit à la brasserie américaine Firestone Walker, détenue par Duvel Moortgat depuis 2015.

Tant les petites structures que les multinationales ont été couronnées. Les grands brasseurs sont d’ailleurs loin de repartir les mains vides à l’instar du premier groupe mondial qui parvient à décrocher une médaille pour deux grandes marques belges: Hoegaarden (argent) et Leffe (bronze). Avec des volumes beaucoup plus modestes, dans une contrée reculée de la province de Liège, la Lienne réussit à placer deux bières de sa gamme dans les lauréats: la Grangousier (or) et la Lienne noire (argent). La tendance à faire mûrir la bière en barrique s’illustre au Brussels Beer Challenge avec une soixantaine de bières inscrites. Le podium de ce style est international et représenté par des brasseries issues des Pays-Bas (Hertog Jan, détenue par AB InBev), du Brésil (Wäls) et des Etats-Unis (Fremont et Saranac/FX Matt).

Plus de 1.500 bières ont été dégustées à l’aveugle par un jury international début novembre à Namur dans le cadre de ce concours. La prochaine édition du BBC se déroulera à Malines.