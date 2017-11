Huy: 2 blessés dans une collision voiture-camion quai d'Arona

Une voiture, une Toyota Aygo, et un camion sont entrés en collision, ce dimanche soir vers 20h, le long du quai d’Arona à Huy. On déplore deux blessés légers.

Un accident de la circulation s’est déroulé ce dimanche 19 novembre, peu avant 20 heures, le long du quai d’Arona à Huy, à hauteur de l’internet de l’Europe. Une Toyota Aygo, conduite par une dame originaire de Hotton et née en 1985, est entrée en collision, après une perte de contrôle, avec un camion, qui se trouvait stationné le long de la chaussée.

La conductrice et son passager ont été légèrement blessés dans le crash : on dénombre au moins une fracture du poignet pour l’un, des douleurs au thorax pour le second. Ils ont, tous deux, été emmenés au sein du CHR de Huy. Les pompiers de la zone de secours Hemeco sont intervenus sur place, ainsi que la zone de police de Huy. C’est le dépannage Charlier qui s’est chargé d’évacuer la carcasse du véhicule.