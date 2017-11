À Molenbeek, François Hollande veut «montrer qu'il y a un espoir» (vidéo)

Belga

L’ancien président français François Hollande et le Premier ministre Charles Michel ont visité lundi matin l’exposition « Traits d’union – le vivre ensemble en dessins de presse » au Château du Karreveld à Molenbeek-Saint-Jean. Ouverte ce samedi, elle montre 80 dessins sur le thème du vivre ensemble et de la liberté d’expression, sélectionnés par l’association Cartooning for Peace et des jeunes de l’atelier ciné-photos de la Maison des Cultures de Molenbeek.