Verviers: 240h de travail pour la tête pensante d'un trafic de cannabis

En janvier 2017, Abdelkader Ghanima (38 ans) de Verviers était surpris en flagrant délit de vente de cannabis, avec en sa possession 71 grammes de ce stupéfiant. L’enquête qui a suivi son interpellation et les perquisitions ont permis d’impliquer une dizaine d’autres personnes dans ce qui est considéré comme un important trafic de stupéfiants, avec comme épicentre Dison. A travers des écoutes téléphoniques et des surveillances, on a pu établir que le suspect se rendait tous les quinze jours en Hollande pour acheter jusqu’à 300 grammes de cannabis qu’il écoulait par différents canaux pour disait-il assurer sa consommation personnelle.

30 mois ferme réclamés

Ils étaient donc onze au total à comparaître devant le tribunal correctionnel de Verviers pour trafic de stupéfiants. Le ministère public avait réclamé une peine de 30 mois de prison ferme pour le principal acteur du trafic, Abdelkader Ghanima, une peine de 18 mois pour deux autres, et des peines de 8 mois pour la majorité des autres.

Comme d’habitude, le tribunal s’est montré beaucoup plus coulant, à croire qu’on ne veut réellement pas réprimer durement ce fléau qui ne cesse de s’étendre. Ainsi Ghanima bénéficie d’une peine de travail de 240 heures ou 2 ans de prison si non exécution de ce travail, et de 6.000 euros d’amende… avec sursis.

Deux autres membres de la filière, Saïd Ramdani (27 ans) et Mohamed Ouchen (26 ans) écopent eux de 14 mois et 12 mois de prison avec sursis, et également de 6.000 euros d’amende, toujours avec sursis.

Quatre autres s’en tirent avec une peine de travail de 80 heures (ou 8 mois de prison) et 6.000 euros d’amende avec sursis, les autres n’auront quant à eux qu’à s’acquitter d’une amende de 150 euros.

Ghanima se voit en outre confisquer sa voiture et 1.700 euros saisis sur lui. Confisqués par équivalent également les 18.000 euros censés représenter les bénéfices tirés de ses opérations délictueuses.