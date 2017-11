Officiel: Bruxelles n'accueillera pas l'Agence européenne des médicaments

Milan, Amsterdam et Copenhague étaient toujours en lice, lundi à l’issue du premier tour de votes, pour accueillir l’Agence européenne des médicaments (EMA) actuellement basée à Londres, ont indiqué des sources européennes. Bruxelles, également candidate, est hors-jeu.

Les villes italienne, néerlandaise et danoise se sont détachées du lot, lundi, dans le premier tour de votes au conseil Affaires générales.

Plus tôt dans la journée, on avait appris que l’Irlande, Malte et la Croatie retiraient leur candidature.

Les ministres vont désormais procéder à un deuxième vote.