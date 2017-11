Arlon: un an de prison ferme pour le vol culotté d'une Audi A3 au garage Llorens

Syl.C.

Ce lundi matin, le tribunal correctionnel d’Arlon a rendu son jugement dans l’affaire du vol de voiture complétement fou au garage Audi Llorens à Arlon. En décembre 2016, Benoît Loncol avait feint un potentiel achat pour tester une Audi A3 d’occasion à 25.000€. Il ne s’était jamais représenté au garage et avait été retrouvé et arrêté un mois et demi plus tard.