Voici les conseils de l'Union belge pour aller encourager les Diables rouges en Russie lors du Mondial 2018

Vous rêvez d’obtenir un ticket pour aller encourager les Diables rouges lors du Mondial, l’année prochaine ? L’Union belge vient de révéler des informations très intéressantes aux personnes qui se laisseraient bien tenter par un voyage en Russie, l’été prochain…

Informations générales

Seuls les membres du Fanclub 1895, le fanclub officiel des Diables rouges, pourront acheter des tickets dans les blocs belges. Vous pouvez trouver toutes les informations pour devenir membre sur www.1895.be.

Le tirage au sort aura lieu le vendredi 1er décembre 2017 à Moscou. C’est n’est qu’à ce moment-là que nous saurons où, quand et contre qui nos Diables rouges joueront en Russie.

La 2018 FIFA World Cup (telle est l’appellation officielle) débutera le 14 juin et se finira le 15 juillet 2018.

La FIFA organise la vente des tickets et le prix de ceux-ci varie en fonction de la catégorie (1-2-3). Il y a aussi une catégorie 4, mais celle-ci est seulement réservée aux habitants russes.

L’URBSFA a été informée quant au principe de la « FAN ID ». En plus de votre ticket, vous devrez disposer d’une carte de visiteur personnalisée (Fan ID). Cette carte sera nominative, contiendra votre photo et sera obligatoire pour tous les détenteurs d’un ticket. La FAN ID donnera droit à un accès à la Russie sans visa et sera valable pour toute la Coupe du Monde.

Phases de vente

La FIFA organise cette vente en 3 phases, avec les deux premières phases qui sont chacune divisées en deux. Ci-dessous, vous en trouverez un aperçu.

Première phase (première partie) : 14 septembre – 12 octobre 2017

Trois possibilités :

ticket(s) pour un match encore à déterminer

tickets par lieu (toutes les rencontres sauf le match d’ouverture, une demi-finale et la finale)

’Follow my team’ (au moins trois matches de la phase de groupes de votre pays favori, jusque sept matches si votre nation atteint la finale) Blocs neutres

Ouvert pour tout le monde (toutes les nationalités)

Attribution par tirage au sort si la demande dépasse l’offre

Décision avant le 16/11

Première phase (deuxième partie) : 16 novembre – 28 novembre 2017

Idem que la 1ère partie, mais ici, le principe « first come, first served » est d’application et non plus un tirage au sort.

Deuxième phase (première partie) : 5 décembre 2017 – 31 janvier 2018

Le tirage au sort aura lieu le 1 er décembre et nous découvrirons alors le calendrier et les lieux des matches en Russie. À partir du 5 décembre, la vente des tickets débutera alors pour nos supporters, et ce, dans des blocs qui leur seront uniquement réservés.

Cette vente concerne seulement les membres du Fanclub 1895, le club officiel des supporters des Diables Rouges. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet sur www.1895.be.

Compartiment belge = 8 % de la capacité totale par stade

Deuxième phase (deuxième partie) : 13 mars – 3 avril 2018

Idem que la 1ère partie, mais ici aussi, le principe « first come, first served » est d’application et non plus un tirage au sort.

Les tickets achetés lors des deux premières phases seront envoyés au plus tôt en avril/mai 2018.

Troisième phase : 18 avril 2018 – 15 juillet 2018

Vente de dernière minute

Cela concerne les éventuels tickets restants (sous réserve)

Principe « first come, first served » Le site internet www.welcome2018.com est un must absolu pour avoir des réponses à vos questions. Cliquez certainement sur « Fan guide » !