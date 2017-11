Au panthéon de la gastronomie belge, Hof van Cleve, de Peter Goossens, et Hertog Jan, de Gert De Mangeleer, conservent leurs trois étoiles. Trois enseignes ont récolté une deuxième étoile : Vrijmoed à Gand, La Source à Neerharen et le restaurant de Tim Boury à Roulers, par ailleurs chef de l’année au Gault& ; Millau 2017.

Au total, la Belgique compte vingt-deux tables doublement étoilées.

Quatorze restaurants ont obtenu leur première étoile, dont Bistro Racine à Braine-le-Château et l’Ecailler du Palais royal à Bruxelles.

Kobe Desramaults et sa Chambre séparée à Gand et Carcasse du boucher Hendrik Dierendonck et d’Anthony Snoeck à Saint-Idesbald ont également décroché un premier macaron. Luc Bellings qui a fermé cette année sa table deux étoiles pour ouvrir à Hasselt De Vork empoche aussi sa première étoile.

Au Grand-Duché de Luxembourg, Fani à Roeser entre dans la catégorie étoilée.

Kathleen Vanderbeke, du restaurant Terminus à Watou, a été désignée femme chef de l’année par le guide rouge et Jo Grootaers, 26 ans, du restaurant Altermezzo à Tongres, est vu comme le meilleur espoir de la gastronomie. Son établissement a obtenu une première étoile.

Jean-Pierre Bruneau a été distingué pour sa longévité dans le guide, 42 ans dont 15 en trois étoiles.

Le directeur du guide Michelin, Michael Ellis, a relevé trois évolutions dans la gastronomie à travers le monde : l’accent sur les produits locaux, des chefs de plus en plus jeunes et l’ouverture de petites structures.

« Pour la Belgique, il n’y a pas de règle », a-t-il ajouté, soulignant la qualité éclectique de la cuisine en Belgique et l’ambiance.

Le guide Michelin sort jeudi et est vendu au prix de 23,95 euros.