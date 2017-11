Exclusif: le Coliseum va revivre en 2018 à Charleroi (photos)

Quelle bonne nouvelle pour les nostalgiques des soirées Bar Rond et Palladium ! Le Coliseum est de retour dès le début de l’année prochaine avec ces événements mythiques mais accueillera surtout les apéros des quais. En 2018, pour la dernière fois, les Carolos pourront profiter de ce lieu emblématique pour faire la fête.

La salle de spectacle mythique bientôt prête à revivre ses plus belles années.

Les soirées Palladium, Bar Rond et autres ont longtemps enflammé le milieu de la nuit carolo. Mieux, au Coliseum, l’ambiance Palladium avec show laser et musique électro tout droit sortie des années 80-90 était parvenue à renaître de ses cendres. Rien que le fait d’évoquer un tel événement suffit à faire resurgir des centaines de souvenirs à des milliers de Carolos. Et avec la reprise annoncée de ce temple de la musique par le groupe immobilier Saint-Lambert Promotion, responsable de Rive Gauche, tout le monde s’était résigné à revivre pour une dernière fois ce genre de soirées.

> Concerts, soirées et bien d’autres festivités sont au programme pour l’année à venir.

> Sur une note moins festive, 2018 devrait également marquer la fin de cette salle mythique .

> Après sa reprise, quel avenir pour ce lieu emblématique ?