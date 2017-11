Luxembourg: les chefs étoilés de la province gardent leur étoile au Michelin 2018

Ce lundi en fin d’après midi s’est tenu la cérémonie du guide Michelin 2018 à Gand pour la Belgique et le Grand-Duché du Luxembourg. Aucune nouvelle étoile n’a été distribuée dans la province de Luxembourg. Néanmoins, il est bon de noter que nos six tables étoilées au Michelin ont gardé leur étoile respective. L’occasion de rappeler où se trouvent les tables gastronomiques de notre territoire.

Ce lundi après-midi, la cérémonie du guide Michelin 2018 pour la Belgique et le Grand-Duché du Luxembourg s’est déroulée au Flanders Expo de Gand. Attendue chaque année par les chefs et les amateurs de cuisine gastronomique, l’annonce des résultats n’a pas amené son lot de surprises en Wallonie mais aussi en province de Luxembourg. Sur le sol wallon, une seule nouvelle étoile a été attribuée au Bistro Racine à Braine-le-Château, établissement qui reçoit sa première récompense. Néanmoins, il est bon de préciser que les six tables étoilées de la province de Luxembourg ont gardé leur récompense et ne font ainsi pas partie des quelques établissements belges rétrogradés. L’occasion de rappeler où se trouvent les excellentes tables de la province de Luxembourg.