Il y a trois ans jour pour jour, Béatrice Berlaimont disparaissait: notre dossier

Il y a trois ans jour pour jour, Béatrice Berlaimont, 14 ans, disparaissait sur le chemin de l’école. On retrouvera son corps dans une sapinière quelques jours plus tard. Le 9 décembre, Jérémy Pierson était arrêté à son domicile d’Arlon, et placé dès le lendemain sous mandat d’arrêt. Le bientôt trentenaire comparaîtra prochainement devant la cour d’assises pour l’enlèvement, la séquestration, la torture, le viol et le meurtre de la jeune fille. Retour sur un fait divers qui a secoué toute une région.