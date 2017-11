Me Soblet défendra l'indéfendable lors de la prochaine cour d'assises à Arlon : l'avocat explique pourquoi il a choisi de défendre Jérémy Pierson

(...) Plus personne ne peut voir Pierson comme un être humain. On parle de lui en disant «le monstre», comme pour Dutroux...

Le terme de monstre, cela me heurte profondément. Ce n’est pas le diable! C’est un être humain. Et c’est un être humain qui va répondre de ce qu’il a commis. Et qui sera innocenté de ce qu’il n’a pas commis. La place de la victime me dérange toujours un peu, dans ce type de procès...

