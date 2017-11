L'Amour est dans le pré: Pascal, d'Ebly, se confie sur sa rupture «Malou, je pensais que c'était la bonne…»

En mai 2017, aux dernières nouvelles, ils filaient toujours le parfait amour. Coup de théâtre : aujourd’hui, Pascal est seul, de nouveau célibataire.

Que s’est-il passé ? Vous aviez senti le vent tourner…

Pas du tout et c’est ça peut-être qui est le plus pénible. En juillet, Malou m’a envoyé un SMS pour me rappeler nos 3 ans d’amour. C’était touchant et j’ai répondu qu’on avait encore 30 ans de bonheur devant nous ! Et puis, plus rien ! Silence radio. J’avais compris qu’on n’était plus sur la même longueur d’ondes mais, à ce jour, je ne sais toujours pas pourquoi elle a mis fin brutalement à notre relation.

> Avec une forte envie de remettre le couvert pour une nouvelle saison! Il nous a parlé de sa rupture, sans filtre.