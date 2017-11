Un subside de 12.000 € pour la SRPA d'Arlon

Les refuges agréés wallons pouvaient solliciter une subvention pour l’aménagement de leurs infrastructures d’accueil des animaux et pour l’achat de matériel. C’est la première fois que ce type d’aide était proposé aux refuges qui sont malheureusement confrontés à une augmentation consistante de leur fréquentation.

Les subventions octroyées permettront de rénover les lieux où vivent les animaux, d’améliorer de la qualité des soins vétérinaires, de remplacer le matériel usagé, de créer des aires de jeux et de promenades, etc.

Chaque année, plus de 56.000 animaux sont recueillis en moyenne dans les refuges en Belgique.

Les chiens et les chats sont les animaux les plus souvent abandonnés en Wallonie (données 2015): 6 chiens sur 10 ont été accueillis en refuge après avoir été trouvés sur la voie publique ; 4 chiens sur 10 ont été déposés par leur propriétaire au refuge ; près de 25% des chats ont été déposés directement au refuge et 75% ont été trouvés sur la voie publique.