Arlon: le wallaby volé à Freylange a été retrouvé sain et sauf!

Volé dans la nuit de mercredi à jeudi à Freylange, le wallaby a été retrouvé sain et sauf ce vendredi. Pol Labbé, le propriétaire de ces animaux, s’en est réjoui sur son profil Facebook. « On a retrouvé Wally. Un grand merci à la Police Française aux Pompiers et à leur vétérinaire. Merci à tous ceux qui ont partagé c’est grâce à vous que la Police a su me contacter. Wally est blessé mais est à nouveau dans son parc à Freylange. »

Pol Labbé nous explique la mésaventure de son wallaby.

Pour rappel, l’Arlonais s’était offert cinq petits marsupiaux en juin 2016.