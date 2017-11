Samedi, la matinée sera humide mais le temps redeviendra rapidement sec et partiellement nuageux sur l’ensemble du pays. Des averses locales ne sont cependant pas à exclure et celles-ci pourraient prendre un caractère hivernal sur le relief. Les températures maximales seront de 2° en Hautes Fagnes, 7° dans le centre et 8° au littoral.

Au cours de la nuit, le centre du pays aura probablement droit à de la neige fondante, tandis que les hauteurs verront de vrais flocons se poser au sol.

Dimanche, le temps sera instable. En matinée, la nébulosité sera variable avec un risque d’ondées, qui seront formées de neige sur les sommets, de neige fondante jusque dans le centre et de pluie ailleurs.

Dans l’après-midi, la nébulosité sera plus importante et les nuages pourraient être accompagnés d’averses. Elles pourront à nouveau prendre un caractère hivernal au sud du sillon Sambre-et-Meuse. Les quantités resteront faibles, et les bonshommes de neige devront encore attendre. Le mercure ne dépassera pas 1° sur les hauteurs et 7° ailleurs.

Le scénario se prolongera de lundi à mercredi avant une chute des températures.