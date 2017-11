D3 amateurs: les infos de Habay, Mormont, Bertrix, Longlier et Givry pour ce week-end

Verlaine – Habay-la-Neuve

Verlaine : Pitzalis, Fouka, Van Hove, Pollina, Zougar, Henry, Adrovic, Wera, Gilson, Barry, Guilmi, Gilsoul, Petitjean, Lubulu Muke, Clemente, Velegan, Lo Monte.

> Hubeaux est suspendu. Clemente, Velegan et Lo Monte rentrent de suspension et sont susceptibles d’être repris. Racz et Bola sont toujours blessés.

Habay-la-Neuve : Mathieu, Dupuis, Jacob, Raboteur, Reyter, R. Grévisse, Teixeira, Klein, Zervakis, Schoumaker, Moris, Mboyo, Manand, Clément, Denis.

>Alexandre Vitali est out au moins un mois. Il souffre d’une entorse. Gil Grévisse est suspendu pour la rencontre face à Verlaine pour excès de cartons jaunes.

Arbitres : P. Vinche, A. Delathouwer, D. Jacob.

Découvrez les infos sur les autres clubs dans notre édition digitale et dans La Meuse Luxembourg de ce samedi.