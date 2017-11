P1: les infos sur les matchs de samedi et dimanche

Après le partage entre Arlon et Erezée vendredi (3-3), six autres rencontres auront encore lieu ce week-end. Sauf en cas de remise bien sûr...

Libramont – Saint-Léger (samedi, 20h)

Libramont : Hentcho est suspendu. S.Poncelet et Nkokolo font leur retour.

Saint-Léger : Detaille et Yemba Mahop sont de retour. Koenig, Boulanger, Rocca et Collin sont out.

Arbitres : M. Jacques, J. Colson, G. Hausman.

