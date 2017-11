Grand-Duché: Colruyt ouvre un nouveau magasin à Wemperhardt

Dans cette grande surface, les clients pourront disposer « d’un large assortiment de produits alimentaires et non alimentaires de marques internationales et luxembourgeoises, commente l’enseigne. Les produits frais, tels que fruits et légumes, produits laitiers et poisson, seront tous regroupés dans un grand espace réfrigéré séparé. »

Le magasin compte aussi une boucherie en libre-service.

« Nos bouchers qualifiés découpent la viande fraîche sur place, explique Katty Laguerre, chef boucher du Colruyt de Wemperhardt. Toute la viande de bœuf vendue dans les magasins Colruyt du Grand-Duché est d’origine luxembourgeoise. La viande est emballée en portions pratiques et est ensuite présentée dans un comptoir en libre-service. Pour des renseignements ou une commande spéciale, nous aidons toujours les clients avec plaisir. »

Un service Collect&Go

Le service de courses en ligne de Colruyt a déjà convaincu de nombreux clients luxembourgeois.

« Il était donc évident d’installer aussi un point d’enlèvement Collect&Go à Wemperhardt, estime David Tumson, gérant du Colruyt de Wemperhardt. Ce service permet au client d’envoyer sa liste de produits sur internet, depuis son PC ou son smartphone, et nous préparons ses articles au point d’enlèvement pour le jour et l’heure de son choix. Cela lui permet de gagner du temps. »

Soirée inaugurale

À partir du mercredi 29 novembre, le gérant David Tumson, le chef boucher Katty Laguerre et leurs 21 collaborateurs accueilleront les clients dès 8 h 30 dans le tout nouveau magasin de Wemperhardt. La veille, le mardi 28 novembre, les visiteurs pourront découvrir en avant-première cette surface commerciale lors d’une soirée spéciale portes ouvertes avec boissons et mises en bouche.