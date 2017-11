Virton: l'ex-compagne de Carlo Christophe, battue régulièrement, témoigne au tribunal

C’est avec beaucoup de courage que l’ex-compagne de Carlo Christophe est venue témoigner des violences subies par son ex-compagnon, impliqué par ailleurs dans le dossier du meurtre de Nasreddine Mhadbi. Coups de poing, de pied, étranglements, etc. : le calvaire de cette femme a duré près de deux ans.

De nationalité grand-ducale, Carlo Christophe est notamment connu de la justice pour avoir traîné dans le milieu des stupéfiants. Mais il est aussi et surtout connu pour être le meurtrier présumé de Nasreddine Mhadbi, ce jeune homme de 21 ans qui avait été retrouvé, le corps à moitié brûlé et lardé de coups de couteau, dans un champ à la sortie de Gérouville (Meix-devant-Virton) en août 2016. Le tribunal correctionnel du Luxembourg à Arlon se penchait ce lundi sur un autre dossier le concernant. On lui reproche de nombreux faits de violence à l’égard de son ex-compagne. Une relation tumultueuse qui a duré d’octobre 2013 à novembre 2015. À lire dans notre édition digitale.