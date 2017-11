L'Amour est dans le pré: «Je ne me sentais pas à ma place», confie Véronique qui a quitté la ferme de Bernard

Véronique, 48 ans, agent d’entretien originaire de Braine-l’Alleud, a plié bagages. Ainsi Bernard en a-t-il décidé. Toutes les trois semblaient motivées et avaient eu un coup de cœur pour Bernard. On a vu les larmes de Véronique, on l’a entendu dire à Sandrine qu’elle n’avait aucune envie de partir, que Bernard et la ferme lui plaisaient. Bref, elle signait pour le « package ». Pourtant lorsque nous l’avons interviewée à la rentrée, le son de cloche était tout autre. Cherchez l’erreur… Peut-être aussi l’envie de se donner bonne contenance ?

=> retrouvez les confidences de Véronique dans notre édition digitale