Jérémy Pierson, la dernière affaire aux assises du Luxembourg?

M. M.

Le 29 janvier prochain s’ouvrira le procès de Jérémy Pierson devant les assises du Luxembourg à Arlon. Un procès qui s’annonce long et difficile. Cette sordide affaire sera plus que probablement l’une des dernières à passer devant un jury populaire… Plus de son temps et trop coûteuse, la cour d’assises dans sa forme actuelle est appelée à disparaître. Depuis mars 2016, tous les crimes peuvent être correctionnalisés. Un système qui sera peut-être remplacé à l’avenir par des chambres criminelles où siégeront trois juges et quatre jurés et qui donneront la possibilité d’interjeter appel.