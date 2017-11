Lancement de la campagne BOB d'hiver en province de Luxembourg

C’est ce 1er décembre que sera lancée officiellement la campagne BOB d’hiver 2017-2018. En province de Luxembourg, les six zones de Police locales et la Police fédérale s’associeront régulièrement durant toute la durée de la campagne afin de mener des contrôles ciblés et répartis sur tout le territoire provincial.

Un conducteur avec un taux d’alcool supérieur à 0,5 % court 5 à 6 fois plus de risques d’avoir un accident avec dommages corporels qu’un conducteur sobre. Il est donc bon, en cette période de fin d’année, de mettre l’accent sur le problème de l’alcool au volant. En effet, en Belgique, un accident avec blessé sur sept est dû à l’alcool. D’après les statistiques de 2016, en province de Luxembourg, près d’un accident sur 5 (18.5 %) a impliqué au moins un usager sous l’influence d’alcool.

Ainsi, pendant toute la durée de la campagne BOB d’hiver, les six zones de Police locales et la Police fédérale vont mener sur tout le territoire de la province de Luxembourg plusieurs contrôles destinés à soutenir et renforcer le message BOB : ne buvez pas lorsque vous conduisez ; quand vous buvez, ne conduisez pas et prévoyez une alternative sûre.

Par ailleurs, avec le soutien du Gouverneur et du Procureur du Roi, il est de la volonté des Directeur coordinateur et Directeur judiciaire de la Police fédérale ainsi que des Chefs de Corps des zones de Police locales de s’associer de manière régulière pour mettre en place des actions communes dans différents domaines, dont la sécurité routière. Ainsi, d’autres contrôles menés conjointement seront organisés tout au long de l’année 2018.

Lors de la campagne BOB 2016-2017, la Police fédérale et les zones de Police locales avaient effectué plus de 122.000 contrôles en Wallonie, dont 16.386 en province de Luxembourg. C’est dans notre province qu’avaient été réalisés le plus de tests par 100.000 habitants.