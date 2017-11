Marche: Decathlon ouvre ses portes ce vendredi matin

C’est un peu le rush de la dernière minute. On fixe, on cloue. On range beaucoup aussi. Et on étiquette. Des caisses à demi-ouvertes jonchent le sol. Les équipements sportifs qu’elles contiennent attendent le moment où ils iront remplir les rayons.

D’ici le 1 er décembre, tout devra être prêt. C’est en effet à 11 heures, vendredi, que Decathlon a choisi d’ouvrir son nouveau magasin à Marche.