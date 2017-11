La Région wallonne prête à affronter l'offensive hivernale dans notre province

Rédaction en ligne

En cette dernière de semaine de novembre, l’hiver est bel et bien à nos portes. Dans plusieurs endroits de la province de Namur et Luxembourg, les premiers flocons de neige ont fait leur apparition. L’occasion pour la Wallonie de présenter son « Plan Hiver » 2017-2018 et ses mesures pour contrer l’offensive hivernale sur les routes. En cas de conditions météorologiques difficiles, plusieurs tronçons routiers et autoroutiers pourront être interdits aux camions.