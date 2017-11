La police doit escorter un arbitre jusqu'à sa voiture après un match de foot en troisième provinciale!

Décidément, les week-ends se suivent et se ressemblent en P3 pour le moment. Une semaine après une altercation entre un joueur et un arbitre occasionnel, provoquant l’arrêt de la rencontre entre Nassogne B et Saint-Médard, ce dimanche, à Tintigny, Baudouin Collin a stoppé la rencontre face à Torgny après un peu plus de 50 minutes, ne se sentant plus en sécurité. La police a même été appelée sur place et a escorté l’homme en noir jusqu’à sa voiture.

« Les faits sont assez graves », glisse Baudouin Collin, l’arbitre de la rencontre. Voici ce qui s’est passé !

