Un homme né en 1969, originaire de Marche-en-Famenne, a été privé de liberté dans la nuit de mercredi à jeudi et déféré devant le parquet jeudi après-midi. Peu avant minuit, mercredi, la police est intervenue pour actes de violence au domicile de son ex-compagne...

Le couple venait de se séparer et l’homme était venu rechercher des effets personnels. Une dispute a éclaté et l’homme a coincé le bras de la victime dans une porte.

Lors de l’intervention policière, l’homme s’est encore montré violent et a jeté une pioche et une hache en direction des forces de l’ordre. Un des policiers a été blessé et est en incapacité de travail pour 8 jours.

Présenté jeudi après-midi devant le parquet, le personnage a reconnu les faits et accepté une médiation pénale.

Il écope de 20h d’intérêt général et devra suivre une formation à la gestion de la non-violence. Il a été remis en liberté fin d’après-midi.