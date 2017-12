Le combat de Katty, dont les chiens de traque ont été tués par des chasseurs à Arlon

Rédaction en ligne

En novembre 2015, Katty Leclere, traqueuse expérimentée, perdait un chien durant une partie de chasse à Arlon. Un an plus tard, le même scénario se reproduit : un chien tué, un autre blessé. Deux incidents qui l’ont dégoûtée de la chasse. Aujourd’hui, l’affaire est entre les mains de la justice. Mais les choses avancent lentement. Avec son avocat, elle dénonce les «chasses à pognon », où l’argent permet de faire tout et n’importe quoi.