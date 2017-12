Football: remise générale en province de Luxembourg

Voici le message envoyé par le CP Luxembourg :

Le C.P.LUXEMBOURG annonce la remise générale de tous les matches officiels et amicaux prévus ce week-end des 01, 02 et 03 DÉCEMBRE 2017. Sont seuls autorisés, les Tournois en salle et les matches amicaux sur terrain synthétique pour autant qu’ils aient été annoncés.

Cette décision ne concerne pas les matches des NAT et INTERPROVINCIAUX qui sont gérés par le Comité Sportif.