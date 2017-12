L'acteur Dominique Pinon (Amélie Poulain, Alien, Dikkenek) sera à Bouillon ce mardi

Parmi les invités, on comptera notamment sur la présence des acteurs Toni Librizzi, Marie-Pascale Grenierde mais aussi Dominique Pinon qui tient le rôle principal. On connaît l’acteur pour son rôle de « Stef » dans le cultissime « Dikkenek » ou encore pour avoir tourné avec Audrey Tautou dans « Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain » ou dans « Alien, La Résurrection ».

Dans « La dormeuse Duval », Dominque Pinon interprète « Basile », un magasinier d’usine qui va voir son destin monotone basculer suite à l’arrivée d’une certaine comédienne dans sa vie. « C’est une comédie 100 % ardennaise du fait que le film a été tourné dans les Ardennes belges et françaises. Certaines scènes ont d’ailleurs été tournées dans le centre de Bouillon et dans le bar « The Saloon » », détaille Patrick Pops, organisateur de l’événement.

La séance aura donc lieu au cinéma de Bouillon dès 20h30. « Les acteurs arriveront vers 16h. Nous comptons leur faire une petite visite de la ville de Bouillon. Ils visiteront donc le château ou encore l’archéoscope avant que la séance ne débute ».