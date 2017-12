Marche: Pauline coiffe les têtes couronnées

À l’issue de son stage de 6 semaines à la Maison Roger, obtenu grâce au prix Didier Gosuin, Pauline Huart s’est vue proposer un contrat d’embauche. Après avoir terminé son année scolaire, elle se partagera donc très probablement entre Marche, Bruxelles et Knokke, où la célèbre maison s’apprête à ouvrir un nouvel établissement. C’est clairement une nouvelle vie qui commence pour la Marchoise de 20 ans.

De gauche à droite : Alain Tholl, le ministre Gosuin, Jonathan Martin et Pauline Huart

Ce samedi, c’était la fête à la Maison Roger, salon de coiffure attitré de la famille royale ! Les malheureux incidents du quartier Louise n’ont, fort heureusement, pas empêché les acteurs du prix Didier Gosuin 2017 de rejoindre la prestigieuse maison et de se réunir pour fêter leur héroïne : Pauline Huart. Proclamée lauréate du prix en juin dernier, la Marchoise avait eu la chance de vivre un véritable conte de fée durant l’été : six semaines de stage dans l’univers du « coiffeur des reines et princesses ».

L’étudiante en coiffure de l’Athénée Royal de Marche a eu une belle surprise: un contrat pour intégrer définitivement son équipe.