Les conditions de circulation étant bonnes et les prévisions météorologiques favorables pour les prochaines 24 heures, la phase de vigilance renforcée est levée, indique lundi vers 10h le Service Public Wallonie dans un communiqué.

Fin de la vigilance renforcée sur les routes wallonnes. Voilà ce qu’a décidé le SPW en milieu de matinée. Pour rappel l’Institut royal météorologique avait prévu quelques chutes de neige ou pluies localement verglaçantes dans les provinces de Liège, de Namur et de Luxembourg ce lundi matin et ce, jusqu’à 14h00. L’IRM avait donc conseillé aux automobilistes de garder des distances de freinage suffisantes et de modérer leur vitesse.

Une phase de vigilance révolue depuis 10h ce matin. La Cellule d’Action Routière (CAR) composée du Centre régional de crise de Wallonie (CRC-W), de la Police Fédérale de la route et du centre Perex, rappelle toutefois que les conditions météorologiques restent hivernales et que les conseils de prudence sont toujours d’application (vitesse, distance de sécurité, etc.).

Le Centre régional de crise de Wallonie recommande également aux usagers, avant tout départ, de se renseigner quant aux conditions de circulation sur le réseau wallon (http://trafiroutes.wallonie.be ou http://www.inforoutes.be).