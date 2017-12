Virton: Arthur Njo-Léa, le joueur qui monte en puissance

Après son doublé de la saison passée sur ce même terrain synthétique, Arthur Njo-Léa (21 ans) a encore sorti une grosse prestation ce samedi à Oosterzonen. Outre son but, il a martyrisé son opposant direct pour confirmer une montée en puissance personnelle et collective. Malgré les moments difficiles vécus par Virton, il ne veut rien lâcher.

Depuis qu’il est arrivé à Virton à l’été 2016, Arthur Njo-Léa a inscrit sept buts. Trois de ceux-ci l’ont été sur la pelouse d’Oosterzonen, un club qui lui réussit plutôt pas mal. « C’est un synthétique, un terrain où tout va plus vite et en plus, j’apprécie de jouer dans des petits espaces », glisse celui qui a permis à Virton d’égaliser à un partout ce samedi soir.

