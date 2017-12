La Province du Luxembourg débloque 40.000 euros pour les filières agricoles en devenir

«L’objectif de «Filières agricoles en devenir» consiste à stimuler le développement de projets agricoles et agroalimentaires fédérateurs basés sur une valorisation des ressources locales et des spécificités de notre territoire», a expliqué Thérèse Mahy, députée provinciale à l’Agriculture.

Les projets devaient être portés par une ASBL et soutenus par plusieurs agriculteurs.

Les candidats sélectionnés sont les suivants: l’ASBL Au Pays de l’Attert, pour son projet «Atelier Pastoral» visant à créer une laiterie coopérative et un magasin capable de valoriser la production laitière localement en circuit court et en ventes directes, le GAL Haute Forêt d’Anlier pour son projet visant à valoriser l’épeautre dans la production de denrées à destination humaine, le GAL Ardenne Méridionale pour son projet «La fruitière des herbages d’Ardenne Méridionale» dont l’objectif est de fabriquer et d’affiner un fromage à l’échelle des Ardennes Méridionales, l’ASBL Fruitière de la Barque Fraiture pour leur projet de «Valorisation d’un lait bas de carbone dans la région de la Haute Ardenne», qui unit une quinzaine d’agriculteurs en vue de créer une filière courte permettant d’écouler et de valoriser leur lait, et enfin l’ASBL Chanvre Wallon dont l’objectif est de commercialiser des produits issus de la filière chanvre textile de manière durable et viable.