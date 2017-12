Tony Martin «furieux» que Froome ne soit pas suspendu

L’Allemand Tony Martin, quadruple champion du monde du contre-la-montre, a qualifié de « scandale » le fait que Chris Froome ne soit pas suspendu malgré les résultats anormaux d’un contrôle antidopage, et a accusé l’UCI d’avoir « magouillé en coulisses » pour régler l’affaire discrètement.

« Je suis totalement furieux », a écrit Tony Martin sur sa page internet. « Dans le cas de Christophe Froome, c’est clairement deux poids, deux mesures ».

« Ce qui se passe ici est inconséquent, anti-transparent, anti-professionnel et injuste », poursuit-il.

« Pour moi, et dans l’opinion publique », écrit le coureur allemand, « on a immédiatement l’impression que quelque chose a été magouillé en coulisses, qu’on s’est mis d’accord et qu’on cherche à trouver des moyens de sortir de cette histoire. Est-ce que (Froome) et son équipe bénéficient d’un statut particulier ? »

D’autres sportifs, affirme Martin, ont été « immédiatement suspendus » après un contrôle positif. « À lui et à son équipe, l’UCI leur a donné le temps de s’expliquer. Je ne connais aucun autre cas semblable dans le passé récent ».

« C’est un scandale », ajoute-t-il, « d’autant qu’il n’aurait pas dû avoir le droit de participer aux championnats du monde » en septembre, où il avait décroché le bronze du contre-la-montre.

Cette façon de procéder avec Froome, estime Martin, « est un coup dur contre la lutte antidopage (…) Notre crédibilité et celle de notre magnifique sport est en jeu. Nous avons besoin que l’UCI agisse de façon cohérence et transparente ».

Froome, quadruple vainqueur du Tour de France, a subi un contrôle antidopage qui a révélé une concentration de salbutamol (anti-asthmatique) deux fois supérieure au seuil autorisé, lors de sa victoire sur le Tour d’Espagne en septembre.

L’Union cycliste internationale (UCI) a ouvert une procédure contre lui, mais il n’est pas soumis pour le moment à « une suspension provisoire obligatoire » en raison de la nature de la substance incriminée.