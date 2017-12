Vincenzo Nibali participera au prochain Tour de France

Vincenzo Nibali sera au départ du Tour de France 2018. Le vainqueur de l’édition 2014 de la Grande Boucle l’a annoncé jeudi lors de la conférence de presse organisée par le Team Bahrain-Merida lors du stage d’entraînement de l’équipe qui se déroule sur l’île de Hvar en Croatie. L’Italien de 33 ans ne participera donc pas au prochain Giro.

« Cela fait depuis plus d’un an que j’y réfléchissais », a expliqué Nibali. « En 2017, c’était notre première saison (NDLR : de Bahrain-Merida) dans le cyclisme et nous avions décidé de miser sur le Giro. Pour la deuxième saison, nous envisagions déjà de courir le Tour. Le parcours me plaît. Il est très varié et avec des contre-la-montre courts. C’est un parcours qui convient à des coureurs qui ont mes caractéristiques. »

Le manager général de l’équipe Brent Copeland a précisé que cette décision a été prise en accord avec les dirigeants, les partenaires et les sponsors de l’équipe. Le directeur sportif de Bahrain Merida Gorazd Stangelj a quant à lui ajouté que la nouvelle recrue Domenico Pozzovivo serait le leader de l’équipe sur le Giro avant d’aller au Tour pour aider Nibali.

Avant le Tour, le ’Requin de Messine’ devrait participer aux classiques ardennaises. Après la Grande Boucle, il sera probablement au départ de la Vuelta pour préparer son grand objectif de la saison, les championnats du monde d’Innsbruck le 30 septembre.